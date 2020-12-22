«اتحاد الصيادين» يطالب بتمديد موسم صيد الربيان لنهاية يناير المقبل

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان على أهمية تمديد موسم صيد الربيان إلى الأول من فبراير أسوة بدول الجوار، وذلك لسد حاجة السوق، مؤكدا أن بحر الكويت هذا العام شهد قلة من اللنجات وقوارب الصيد بسبب وجود الصيادين خارج البلاد منذ جائحة كورونا.وأضاف الصويان في تصريح له اليوم إن البحر وفير بخيراته ولن يكون هناك جهد عليه بتمديد موسم صيد الربيان بالمياه الاقتصادية بسبب قلة اللنجات العاملة في البحر هذا الموسم، ما يستدعي مد موسم الصيد لسد احتياجات السوق وتوفير الربيان المحلي بأسعار معقولة.وأشار الصويان إلى أن اتحاد الصيادين قام بإرسال كتابين للهيئة العامة للزراعة قطاع الثروة السمكية بمطالبة الصيادين بتمديد موسم صيد الربيان وأن دول الجوار مستمرة فى موسمها حتى نهاية يناير 2021، آملا أن تتم الموافقة على هذا المطلب الذي ينشده الاتحاد والذي يصب في اتجاه المصلحة العامة وتوفير الأمن الغذائي المحلي الآمن المفضل والمستحب للمستهلك الكويتي، ولافتا الى ان اللنجات التي تعمل حاليا فى البحر أكثر صيادينهم وصلوا الكويت متأخرين بعد بداية الموسم بأشهر ومنها من وصل صيادوه فى أوائل نوفمبر الماضى بسبب توقف الطيران المباشر ومجيئهم كان عن طريق رحلات الترانزيت وقضاؤهم فترة حجر صحي بعد وصولهم الى الكويت لمدة اسبوعين ولم تتمكن من العمل فى بداية الموسم، للظروف التي تم توضيحها.