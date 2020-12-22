مجلس الأمة

الجمهور: لجنة شؤون الإسكان ستناقش مشكلات (جنوب سعد العبدالله) في اجتماعها الأول

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22 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب فايز الجمهور عن فوزه برئاسة لجنة شؤون الإسكان، كاشفا عن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل مع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عبدالله معرفي ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله.

 

وشدد الجمهور في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة على ضرورة إنهاء مشكلات مدينة جنوب سعد العبدالله مشيرا إلى أنها تمس 200 ألف مواطن، داعيا الجهات الشعبية المختصة بالوجود في الموقع للوقوف على مكامن الخلل في معالجة هذه القضية.

 

وأوضح أن الأرض مسلمة لوزارة الإسكان منذ 6 سنوات ولكن تعطل المشروع بسبب التراخي الحكومي مشيرا إلى أن المشكلة كلفت الدولة ما يقارب 330 مليون دينار كبدل إيجار في حين أنها تحتاج إلى 5.5 ملايين دينار فقط لإزالة العوائق.

 

(إع)(أ.غ)

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