الديوان الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الأمم المتحدة





نظم الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية تحت عنوان (الآليات الدولية لحقوق الإنسان) بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وعبر الاتصال المرئي.وقال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () أن ورشة العمل التدريبية التي تستمر 3 أيام تعد أولى مبادرات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.وأعرب في هذا الصدد عن تطلعه الى المزيد من التعاون واستمرار الديوان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وممارسة دوره على المستوى الوطني كونه جهة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتعزيز مساره من خلال اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وتقديم تقارير وتوصيات للجهات المختصة فيالدولة عن تطور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.وذكر بأن ورشة العمل ستناقش آليات عمل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب آلية الاستعراض الدوري الشامل.وأشاد المباركي بدور ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.وبين أن الورشة تأتي تفعيلا لدور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في القيام بممارسة اختصاصته ومهامه وتزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان.ويشارك بالورشة أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وادارة الفتوى والتشريع.كما يشارك أعضاء اللجان الدائمة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان كلجنة الشكاوي والتظلمات ولجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق الأسرة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة مناهضة التعذيب والتمييزالعنصري ومكافحة الإتجار بالبشر.