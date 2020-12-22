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“الصحة”: شفاء 214 إصابة من “كورونا”.. وإجمالي المتعافين 144356

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148507 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 923 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 53 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3228 حالة.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 5641 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1228818 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 214 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144356 حالة.

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