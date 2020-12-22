القنصلية الكويتية في جنيف تناشد الكويتيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

ناشدت القنصلية العامة لدولة الكويت في جنيف المواطنين الكويتيين الموجودين في جنيف والمناطق المحيطة بها ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات في مدينة جنيف والمناطق المحيطة بها للحد من إنتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد – 19).وأضافت القنصلية في بيان اذ ذلك يأتي بناء على قرار السلطات الكويتية المختصة القاضي بتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي إعتبارا من امس الاثنين 21 ديسمبر وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير المقبل.ودعت القنصلية العامة المواطنين الكويتيين حال طلب المساعدة التواصل معها على الأرقام التالية: هاتف الطوارئ 0041799521441 هواتف القنصلية 0041229180130 0041229180107 البريد الإلكتروني [email protected]