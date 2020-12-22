النجمة أريانا غراندي تعلن خطوبتها

أعلنت النجمة الأميركية، أريانا غراندي، عبر “إنستغرام” خطوبتها من دالتون غوميز وهو سمسار عقاري متخصص في العقارات الفارهة في لوس أنجلوس.

ونشرت النجمة (27 عاما) سلسلة صور تظهرها وعريسها المستقبلي واضعين خاتم الخطوبة، مرفقة إياها بتعليق جاء فيه “إلى الأبد وربما أكثر”.

وعلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على المنشور قائلة: “أنا في منتهى السعادة لكما”.

وكان الخطيبان قد ظهرا سويا للمرة الأولى على العلن في النسخة المصوّرة لأغنية “ستاك ويذ يو” التي سجلتها أريانا غراندي مع جاستن بيبر خلال فترة الحجر في كاليفورنيا وصدرت في مطلع مايو مع تخصيص ريعها للأعمال الخيرية.

وتصنف أريانا غراندي من أكثر الفنانات الشابات انتشارا في السنوات الأخيرة.

وقد تصدر اسمها أيضا عناوين الأخبار في 22 مايو 2017 بعد هجوم انتحاري وقع لدى خروج المتفرجين من إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر الإنجليزية وأسفر عن 22 قتيلا ومئات الجرحى.

ونشرت النجمة (27 عاما) سلسلة صور تظهرها وعريسها المستقبلي واضعين خاتم الخطوبة، مرفقة إياها بتعليق جاء فيه “إلى الأبد وربما أكثر”.

وعلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على المنشور قائلة: “أنا في منتهى السعادة لكما”.

وكان الخطيبان قد ظهرا سويا للمرة الأولى على العلن في النسخة المصوّرة لأغنية “ستاك ويذ يو” التي سجلتها أريانا غراندي مع جاستن بيبر خلال فترة الحجر في كاليفورنيا وصدرت في مطلع مايو مع تخصيص ريعها للأعمال الخيرية.

وتصنف أريانا غراندي من أكثر الفنانات الشابات انتشارا في السنوات الأخيرة.

وقد تصدر اسمها أيضا عناوين الأخبار في 22 مايو 2017 بعد هجوم انتحاري وقع لدى خروج المتفرجين من إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر الإنجليزية وأسفر عن 22 قتيلا ومئات الجرحى.