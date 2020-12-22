“رسالة مفاجئة” من فان دايك لجماهير ليفربول.. وينشر فيديو

قدم الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي بارقة أمل لجماهيره، بعدما خرج في مقطع فيديو يعرض فيه تقدمه في العودة من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بالركبة.

وخضع فان دايك (29 عاما) لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة بالرباط الصليبي الأمامي في “ديربي ميرسياسيد” أمام إيفرتون في أكتوبر، وكان يخشى في البداية أن يغيب عن جزء كبير من الموسم.

ونشر النجم الهولندي فيديو وكتب عليه “خطوة بخطوة” وظهر فيه فان دايك يداعب الكرة بكلتا قدميه، ويقوم بركلها بالإضافة إلى تمرينات في صالة الألعاب الرياضية.

ورغم أن عودة الدولي الهولندي، محددة من قبل، وستكون في أبريل 2021، لكن أنصار “الريدز” يأملون أن يعود نجمهم إلى اللعب في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وتسبب غياب فيرجيل فان دايك، في مشاكل كبيرة في خط دفاع فريق ليفربول، لكن النادي الإنجليزي تعافى بقوة وأصبح في الصدارة بعد 14 مباراة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ومن الواضح أن الهولندي الدولي لا يزال له تأثير من وراء الكواليس في غرفة خلع الملابس، وظهر هذا قبل أن يتغلب فريقه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.

وخضع فان دايك (29 عاما) لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة بالرباط الصليبي الأمامي في “ديربي ميرسياسيد” أمام إيفرتون في أكتوبر، وكان يخشى في البداية أن يغيب عن جزء كبير من الموسم.

ونشر النجم الهولندي فيديو وكتب عليه “خطوة بخطوة” وظهر فيه فان دايك يداعب الكرة بكلتا قدميه، ويقوم بركلها بالإضافة إلى تمرينات في صالة الألعاب الرياضية.

ورغم أن عودة الدولي الهولندي، محددة من قبل، وستكون في أبريل 2021، لكن أنصار “الريدز” يأملون أن يعود نجمهم إلى اللعب في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وتسبب غياب فيرجيل فان دايك، في مشاكل كبيرة في خط دفاع فريق ليفربول، لكن النادي الإنجليزي تعافى بقوة وأصبح في الصدارة بعد 14 مباراة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ومن الواضح أن الهولندي الدولي لا يزال له تأثير من وراء الكواليس في غرفة خلع الملابس، وظهر هذا قبل أن يتغلب فريقه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.