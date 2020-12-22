سفارة الكويت بالبحرين تدعو المواطنين إلى ضرورة التواصل معها لخدمتهم





دعت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين اليوم الاثنين المواطنين الكويتيين “المتواجدين حاليا” في المملكة إلى ضرورة التواصل معها لخدمتهم بسبب التطورات الاخيرة الخاصة بفيروس (كورونا – كوفيد 19).واكدت سفارة دولة الكويت لدى البحرين في بيان صحفي ضرورة التواصل معها عن طريق الاتصال بالهاتف الخاص بها : ( 0097332200300 ) حتى تتم خدمتهم بالشكل الكامل وذلك نظرا للظروف الراهنة.كما ناشدت السفارة المواطنين الموجودين بالمملكة اهمية اتباع الاجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات البحرينية حول مكافحة فيروس (كورونا).