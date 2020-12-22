محليات

سفارة الكويت بالبحرين تدعو المواطنين إلى ضرورة التواصل معها لخدمتهم

منذ 43 دقيقة
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دعت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين اليوم الاثنين المواطنين الكويتيين “المتواجدين حاليا” في المملكة إلى ضرورة التواصل معها لخدمتهم بسبب التطورات الاخيرة الخاصة بفيروس (كورونا – كوفيد 19).واكدت سفارة دولة الكويت لدى البحرين في بيان صحفي ضرورة التواصل معها عن طريق الاتصال بالهاتف الخاص بها : ( 0097332200300 ) حتى تتم خدمتهم بالشكل الكامل وذلك نظرا للظروف الراهنة.كما ناشدت السفارة المواطنين الموجودين بالمملكة اهمية اتباع الاجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات البحرينية حول مكافحة فيروس (كورونا).

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