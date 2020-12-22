سفارة الكويت بالقاهرة تدعو مواطنيها بمصر الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية بشان “كورونا”





دعت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية المواطنين الكويتيين الموجودين في مصر الى الالتزام بتعليمات وارشادات السلطات الصحية المصرية بشان فيروس (كورونا – كوفيد 19) .واشارت السفارة في بيان اليوم الاثنين الى قرار السلطات الكويتية بشان تعليق رحلات الطيران التجاري من والى مطار الكويت اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة الموافق الاول من يناير 2021 “مع مراجعة استمرار العمل بالقرار في ضوء ما يستجد من امور”.وعليه اهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين الموجودين في مصر من الطلبة والمقيمين والزائرين بضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية المصرية وارشاداتها بشان فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) .واعلنت عن تخصيص ارقام للطواريء في حال طلب المساعدة وهي (00201210444448 – 00201210444449).