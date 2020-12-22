سفارة الكويت بالولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى التواصل معها اثر تعليق رحلات الطيران





دعت سفارة دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين المواطنين والطلبة الكويتيين الذين كانت لديهم ترتيبات للسفر إلى التواصل معها في حال حاجتهم للمساعدة نظرا لقرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الاثنين 21/12/2020 الى يوم الجمعة 01/01/2021.وأكدت السفارة في بيان لها ضرورة التواصل معها على الأرقام التالية: سفارة دولة الكويت في واشنطن 2022620758 القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك 9172426688 القنصلية العامة في لوس انجلوس 3102793644 المكتب الثقافي في واشنطن 2023642104 المكتب الصحي في واشنطن 2023202415 المكتب العسكري في واشنطن 2023903416 المكتب الثقافي في لوس انجلوس 4246664214.