سفارة الكويت بلندن تدعو مواطنيها الى التواصل معها





دعت سفارة دولة الكويت في لندن المواطنين الكويتيين الموجودين في المملكة المتحدة الى التواصل معها لخدمتهم بسبب التطورات الاخيرة الخاصة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وذكرت السفارة في بيان اليوم الاثنين أنه “نظرا إلى إغلاق مطار الكويت الدولي أمام الرحلات التجارية من وإلى دولة الكويت تهيب سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة – لندن بالمواطنين الكرام الذين يحتاجون إلى أي مساعدة التواصل مع السفارة على هواتف الطوارئ التالية”: واضاف البيان ان الأرقام المخصصة لاستقبال رسائل نصية (واتساب) للمواطنين الموجودين بغرض السياحة أو أسباب أخرى: 00447883456313 فيما خصصت للطلبة والطالبات رقمي : 00447883424789 و 00447883456035 وأشارت الى ضرورة متابعة المواطنين الموجودين للعلاج في الخارج المكتب الصحي على رقم : 00447909900355 كما سيتم استقبال المكالمات الهاتفية على أرقام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة 00442075903400 و 00447988329622. وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في وقت سابق اليوم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من الساعة 11 (مساء اليوم الاثنين الموافق 21 /12 /2020) حتى نهاية يوم الجمعة (الموافق 1 /1 /2021) على أن يتم مراجعة الاستمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور الى جانب إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن.