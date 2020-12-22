سفارتنا فى الرباط تهيب بالموطنين مراجعتها اثر تعليق رحلات الطيران من وإلى الكويت





اهابت سفارة دولة الكويت في المغرب بالموطنين المتواجدين على الاراضي المغربية الى مراجعتها اثر تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.وقالت السفارة الكويتية في بيان لها اليوم الاثنين ان على المواطنين مراجعتها على أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة (00212611716263) و(00212682174831) وذلك في حال مواجهة اي عراقيل خلال فترة اقامتهم في المغرب.واكدت في هذا الصدد ضرورة الاخذ بالاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامتهم واتباع التدابير الصادرة من السلطات الرسمية.وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في وقت سابق اليوم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من الساعة 11 (مساء اليوم الاثنين الموافق 21 /12 /2020) حتى نهاية يوم الجمعة (الموافق 1 /1 /2021) على أن يتم مراجعة الاستمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور الى جانب إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن.