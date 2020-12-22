سفارتنا لدى اوكرانيا تدعو المواطنين الكويتيين للتواصل معها

دعت سفارة دولة الكويت في كييف اليوم الثلاثاء المواطنين الكويتيين الموجودين في اوكرانيا الى التواصل معها للمساعدة نظرا لتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت.وحثت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية () “المواطنين الكويتيين على التواصل معها على الارقام التالية: 380636650066+ 380443915160+ وفق قرار السلطات الكويتية القاضي بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من امس الاثنين وحتى نهاية الجمعة المقبل”.واهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين الموجودين في العاصمة كييف وسائر المدن الاوكرانية الاخرى بضرورة التقيد بالاجراءات الصحية والالتزام بقرار السلطات الاوكرانية الخاصة بالاجراءات الاحترازية الصحية المفروضة على اثر ارتفاع حالات الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).