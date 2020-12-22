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سمو الأمير يهنئ الأعضاء الفائزين بعضوية لجان مجلس الأمة

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان إلى السادة أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس متمنيا سموه رعاه الله للجميع كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان إلى السادة أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان مماثلة.

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