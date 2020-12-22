صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى الكويت

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير آن كلير لوجوندر سفيرا للجمهورية الفرنسية والسفير روج تامونفكول سفيرا لمملكة تايلند والسفير محمد نوردين بندوسينا نور لموندوت سفيرا لجمهورية الفلبين والسفير مانيليسي باولوس جينجي سفيرا لجمھورية جنوب أفريقيا والسفير عظمات بيرديباي سفيرا لجمهورية كازاخستان والسفير الهاشمي عجيلي سفيرا للجمهورية التونسية والسفير ريموند سارسيرو سفيرا لجمهورية مالطا وذلك كسفراء لبلادهھم لدى دولة الكويت.حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهھد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.