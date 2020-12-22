صالح المطيري: لن أخذل المواطنين الذين أوصلوني إلى قاعة عبد الله السالم

دخل 22 ديسمبر 2020 | | اعتبر النائب صالح المطيري ان الحكومة لم تجد قراءة رسائل الشعب الكويتي والتي أفرزتها الصناديق، منتقدا الإصرار الحكومي على دعم نواب بعينهم رغم تواضع الاداء في لجان سابقة.

وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أصوات الحكومة في تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، يشير إلى عدم إدراكها حجم الموقف وسيؤدي إلى محاسبتها

وبين ان الحكومة دعمت نوابا في اللجان الدائمة كانت نسبة إنجازهم وحضورهم في لجانهم بالمجلس السابق قليلة.

وأكد المطيري أن النواب جاءوا إلى مجلس الأمة للعمل والإنجاز وأن الشعب قال كلمته وقام بتغيير بعض النواب واختار أعضاء آخرين.

واعتبر أن عدم قدرة الحكومة على قراءة رسائل الشعب يدل على انه آن الأوان لمحاسبتها ومحاسبة رئيس الوزراء إن استمرت في هذا الطريق.

وقال المطيري إنه سوف يشارك في عضوية عشر لجان، منوها إلى ان هذه اللجان ليس بها مردود مالي.

ولفت إلى أن النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان سيتم كشف أسمائهم في المركز الاعلامي لمجلس الأمة.

وأكد المطيري انه سيراقب عمل اللجان وكذلك عمل الوزراء، مؤكدا ان الجميع تحت المجهر وأنه لن يخذل المواطنين الذين اوصلوه إلى قاعة عبدالله السالم.(ع.إ)(أ.غ)