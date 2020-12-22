صالح المطيري: موقف الحكومة من انتخابات اللجان البرلمانية دليل عدم استيعابها لرسائل الشعب

دخل 22 ديسمبر 2020 | | اعتبر النائب صالح المطيري ان الحكومة لم تجيد قراءة رسائل الشعب الكويتي والتي أفرزتها الصناديق، منتقدا الإصرار الحكومي على دعم نواب بعينهم رغم تواضع الاداء في لجان سابقة.

وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان أصوات الحكومة في تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، يشير إلى عدم ادراكها حجم الموقف وسيؤدي إلى محاسبتها

وبين ان الحكومة دعمت نواب في اللجان الدائمة كانت نسبة إنجازهم وحضورهم في لجانهم بالمجلس السابق قليلة.

وأكد المطيري أن النواب جاءوا إلى مجلس الأمة للعمل والإنجاز وأن الشعب قال كلمته وقام بتغيير بعض النواب واختار أعضاء آخرين.

واعتبر أن عدم قدرة الحكومة على قراءة رسائل الشعب يدل على انه آن الاوان لمحاسبتها ومحاسبة رئيس الوزراء ان استمرت بهذا الطريق.

وقال المطيري إنه سوف يشارك في عضوية عشرة لجان، منوها إلى ان هذه اللجان ليس بها مردود مالي.

ولفت إلى أن النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان سيتم كشف اسمائهم في المركز الاعلامي لمجلس الامة.

واكد المطيري انه سيراقب عمل اللجان وكذلك عمل الوزراء، مؤكدا ان الجميع تحت المجهر وأنه لن يخذل المواطنين الذين اوصلوه إلى قاعة عبدالله السالم.(ع.إ)