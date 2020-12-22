رياضة

ليفربول يوقع مع “منبوذ” بايرن ميونيخ

منذ ساعة واحدة
3 دقيقة واحدة

وسط الإصابات “الكثيفة” التي يتعرض لها، عزز ليفربول الإنجليزي صفوفه بصفقة جديدة للاعب فشل في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في السنوات الماضية.

وكشفت صحيفة “الصن” البريطانية أن ليفربول الإنجليزي أتم التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز (23 عاما) بصفقة قيمتها قرابة 20 مليون يورو.

وكان سانشيز قد انتقل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني عام 2016، بعد تألقه اللافت مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أوروبا بنفس العام، والتي ساهم بتحقيقها مع كتيبة كريستيانو رونالدو، عندما كان بعمر 18 عاما فقط.

ولم يستطع سانشيز فرض نفسه مع بطل ألمانيا، فخاض 35 مباراة فقط في 3 مواسم، تضمنت انتقال إعارة لسوانزي الإنجليزي، وهي تجربة لم تنجح كذلك.

وانتقل سانشيز لصفوف ليل الفرنسي العام الماضي، وبدأ مستواه بالتحسن تدريجيا هناك.

وسيعزز سانشيز خط وسط “الريدز”، حيث يتميز باللياقة العالية، والقدرة على اللعب بمراكز متنوعة في خط الوسط، ما بين الأدوار الهجومية والدفاعية، وهو دور مشابه للغيني نابي كيتا والإنجليزي أوكسليد شامبرلين.

وسيستطيع سانشيز المشاركة مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، ابتداء من الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة “الصن” البريطانية أن ليفربول الإنجليزي أتم التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز (23 عاما) بصفقة قيمتها قرابة 20 مليون يورو.

وكان سانشيز قد انتقل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني عام 2016، بعد تألقه اللافت مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أوروبا بنفس العام، والتي ساهم بتحقيقها مع كتيبة كريستيانو رونالدو، عندما كان بعمر 18 عاما فقط.

ولم يستطع سانشيز فرض نفسه مع بطل ألمانيا، فخاض 35 مباراة فقط في 3 مواسم، تضمنت انتقال إعارة لسوانزي الإنجليزي، وهي تجربة لم تنجح كذلك.

وانتقل سانشيز لصفوف ليل الفرنسي العام الماضي، وبدأ مستواه بالتحسن تدريجيا هناك.

وسيعزز سانشيز خط وسط “الريدز”، حيث يتميز باللياقة العالية، والقدرة على اللعب بمراكز متنوعة في خط الوسط، ما بين الأدوار الهجومية والدفاعية، وهو دور مشابه للغيني نابي كيتا والإنجليزي أوكسليد شامبرلين.

وسيستطيع سانشيز المشاركة مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، ابتداء من الشهر المقبل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

بعد الثلاثية.. تهنئة “غريبة” من ريال مدريد للأهلي المصري

منذ أسبوعين

أمم أفريقيا “الاستثنائية”.. الموعد والطريق وحظوظ العرب

نوفمبر 17, 2020

سان جيرمان يخسر على أرضه أمام ليون ويتراجع للمركز الثالث

منذ أسبوع واحد

مصر تستضيف نهائي أبطال أفريقيا

أكتوبر 16, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى