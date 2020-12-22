مشاريع قومية مصرية تحصل على جوائز عالمية

حصلت عدة مشروعات قومية مصرية كبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة “MEED” العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، على فيسبوك، إن المشاريع التي حصلت على الجوائز أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت.

كما حصل مشروعا كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط، واللذان تم تنفيذهما بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.

وأشادت المؤسسة بـ”مدى الاحترافية التي نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية”.

وتعد مؤسسة “MEED” العالمية المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التي يتم إنشاءها حديثا.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، على فيسبوك، إن المشاريع التي حصلت على الجوائز أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت.

كما حصل مشروعا كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط، واللذان تم تنفيذهما بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.

وأشادت المؤسسة بـ”مدى الاحترافية التي نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية”.

وتعد مؤسسة “MEED” العالمية المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التي يتم إنشاءها حديثا.