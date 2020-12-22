نائب رئيس الحرس الوطني يؤبن فقيد الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد

أبن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح فقيد الكويت الراحل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه.وقال الشيخ أحمد النواف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء “إننا مؤمنون بقضاء الله وقدره مدركون أن الموت والفناء نهاية كل إنسان ومخلوق” وأن الكويت فقدت برحيل الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله شخصية بارزة في ميدان العمل والمسؤولية وأحد أصحاب الرؤى الاستشرافية لمستقبل زاهر للكويت وأهلها وصاحب قلب كبير ويد نظيفة عفيفة.وأضاف أن “المصاب جلل برحيل رجل عاصرناه وتعاملنا معه عن قرب فوجدناه نعم الرجال المخلصين حيث وهب نفسه لوطنه وتفانى في خدمته عبر العديد من الوظائف والمناصب التي شغلها وتبوأها حتى ترجل عن خيله تاركا إرثا كبيرا من الوطنية الصادقة والأعمال المخلصة فقد عاصر رحمه الله عددا من أمراء الكويت الذين منحوه الثقة فكان الناصح الأمين في العديد من المجالات”.واستذكر الرؤى الطموحة التي كان يقف وراءها الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله لاسيما رؤية كويت جديدة 2035 ومشاريع المنطقة الشمالية والحرير وتركيزه على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وغيرها.وأشار إلى المكانة التي تبوأها الراحل لدى كبار القادة والشخصيات عربيا وإقليميا ودوليا ولا ننسى الجانب الثقافي الخاص الذي تميز به رحمه الله وإنشائه دار الآثار الإسلامية بما يرمز له من قيمة حضارية وإنسانية وثقافية عليا.وأعرب الشيخ أحمد النواف عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذوي المغفور له بإذن الله تعالى وعموم أسرة آل الصباح الكرام سائلا المولى تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.