هيئة «الزراعة» واتحاد «المزارعين» سحبوا قرعة بسطات شبرة «الرقة»

شارك 467 مزارع في سحب القرعة التي نظمتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عصر اليوم بمقرها بالرابية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للمزارعين بحضور رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام الشيخ محمد اليوسف الصباح ونائب المدير العام لشؤون الزراعة دلال رجب ورئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك ونائبه حسين بن صامل وأمين السر محمد صنهات العتيبي وأمين الصندوق جابر مرزوق العازمي وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد عبدالله الداهوم ومبارك عوض العازمي ومدير عام الاتحاد عايد فلاح الرشيدي وجمع من المزارعين المنتجين وحصل بالقرعة 155 مزارعا على بسطات في شبرة الرقة وتم السحب لعدد 20 مزارعا احتياطيا في حال اعتذر احد المزارعين الفائزين بالقرعة أو لم يستطيع ادارتها يكون البديل من ضمن الفائزين بالاحتياط من رقم 1 إلى رقم 20.