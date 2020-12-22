وزير الصحة: وصول الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 فجر غد الأربعاء

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن وصول الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 فجر غد الأربعاء بإذن الله تعالى، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري. وأوضح الوزير أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم كوفيد-19 على أربع مراحل، يأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع. وأفاد الوزير بأن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الالكتروني بلغت حتى الآن 73.700 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاقبال على التسجيل في تزايد مستمر. وأوضح الوزير الصباح أن عملية التطعيم ستتواصل بإذن الله، وصولا إلى تطعيم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبين بتلقي اللقاح، مؤكدا حرص الوزارة على تطعيم أكبر نسبة من أفراد المجتمع. وثمن الوزير الصباح جهود جميع اللجان وقطاعات الوزارة وكل الجهات المعنية الأخرى في الدولة، والتي ساهمت في توفير اللقاح وصولا إلى بدء عملية التطعيم نهاية الاسبوع الجاري، مؤكدا تسخير الوزارة لكل الإمكانيات تيسيرا على المواطنين الكرام.