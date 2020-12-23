الجارالله يترأس اجتماع تنسيقي للجهات المشاركة في اجتماع اللجنة الكويتية – العراقية

ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا للجهات الكويتية المشاركة في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية العراقية المقرر انعقادها الشهر المقبل.وقد ألقى نائب الوزير كلمة في مستهل الاجتماع أكد فيها على أهمية الاجتماع القادم وضرورة التشاور والتنسيق بين كافة الجهات الكويتية المعنية في هذا الإطار تحضيرا للاجتماع منوها إلى ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات الكويتية في تفعيل أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.