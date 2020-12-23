(الجواب على الخطاب الأميري) تعقد اجتماعها الأول: حماد رئيسا وصالح المطيري مقررا للجنة

23 ديسمبر 2020 | | قال النائب سعدون حماد إن لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري عقدت اليوم أول اجتماعاتها وتم اختياره لرئاسة اللجنة والنائب د. صالح ذياب المطيري مقررا لها.

وأضاف حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه نقل لوزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح بعض مظالم العسكريين الجامعيين المستحقين للترقية الى رتبه ملازم والمستوفين جميع الشروط وملفاتهم جاهزة في إدارة شؤون القوة.

وأشار إلى أنه شرح للوزير أيضا ما يتعلق بالعسكريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وأمضوا ١٥ سنة في الخدمة ومستحقين الترقية الى رتبة ملازم، لافتا الى ان رد الوزير أن هؤلاء سيلتحقون بدوراتهم .

من ناحية أخرى طالب حماد بضرورة الإسراع في صرف المكافآت لجميع العاملين في الصفوف الأولى مؤكدا ان جميع الجهات عملت خاصة ان (كورونا ٢٠ ) قد بدأ ينتشر.

ونوه حماد إلى تقدمه باقتراح بقانون لإسقاط القروض بعد ادائه القسم مباشرة يقضي بأن تقوم الدولة بشراء فوائد القروض وتسقطها عن المواطنين على أن يقوموا بسداد أصل الدين.

وأشار حماد إلى ان الاقتراح لا يكلف الدولة شيئا لأنه يقضي بأن تشتري الدولة ديون المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في جميع البنوك وشركات الاستثمار وتسدد طبقا للشروط مع الإيعاز لوزارة المالية والبنك المركزي بتحديد هذه النسب.

وأكد انه سيتابع القانون لحين إقراره خاصة أن الدولة أسقطت فوائد قروض بعض الدول والمواطن الكويتي أولى بإسقاط فوائد قروضه.(إع)(أ.غ)