(المالية) تعقد اجتماعها الأول: تزكية أحمد الحمد رئيسا والهرشاني مقررا للجنة

23 ديسمبر 2020 | | قال النائب أحمد الحمد ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعت اليوم برئاسة أكبر أعضاء اللجنة سناً النائب حمد الهرشاني وتم تزكيته رئيساً للجنة واختيار النائب حمد الهرشاني مقررا للجنة.

وأوضح الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن 3 نواب تأخروا في حضور الاجتماع مشيرا إلى ان الاجتماع انتهى بعد اكتمال النصاب بتزكيته رئيساً للجنة واختيار النائب الهرشاني مقررا.

وأكد الحمد تعاونه مع أعضاء اللجنة والمكتب الفني لها ونواب مجلس الامة جميعهم ، متمنيا تعاون السلطتين لتحقيق طموح ابناء الشعب الكويتي. (إع)