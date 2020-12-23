مجلس الأمة

(المالية) تعقد اجتماعها الأول: تزكية أحمد الحمد رئيسا والهرشاني مقررا للجنة

منذ ساعة واحدة
3 أقل من دقيقة

23 ديسمبر 2020 | |  قال النائب أحمد الحمد ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعت اليوم برئاسة أكبر أعضاء اللجنة سناً النائب حمد الهرشاني وتم تزكيته رئيساً للجنة واختيار النائب حمد الهرشاني مقررا للجنة.

 

وأوضح الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن 3 نواب تأخروا في حضور الاجتماع مشيرا إلى ان الاجتماع انتهى بعد اكتمال النصاب بتزكيته رئيساً للجنة واختيار النائب الهرشاني مقررا.

 

وأكد الحمد تعاونه مع أعضاء اللجنة والمكتب الفني لها ونواب مجلس الامة جميعهم ، متمنيا تعاون السلطتين لتحقيق طموح ابناء الشعب الكويتي. (إع)

الوسوم

مقالات ذات صلة

هشام الصالح: اقتراح بشراء الدولة قروض المواطنين وسدادها من مبلغ غلاء المعيشة

منذ يومين

صالح المطيري: موقف الحكومة من انتخابات اللجان البرلمانية دليل عدم استيعابها لرسائل الشعب

منذ 24 ساعة

الفضل يشيد بالقوانين المنجزة في جلسة اليوم.. ويستغرب الموقف الحكومي من اقتراحات (التركيبة السكانية)

أكتوبر 9, 2020

العدساني: نتائج إيجابية لجهود التصدي لقضايا المال العام خلال الفصل التشريعي المنتهي

أكتوبر 25, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى