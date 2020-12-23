المناور: قانون التأمين الصحي يجيز إضافة شرائح أخرى بقرار وزاري

23 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب د. أسامة المناور عن تقدمه باقتراح بقانون يقضي بشمول شرائح أخرى من النساء والرجال في التأمين الصحي، داعيا وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح إلى التعاون في هذا الجانب.

وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تقدم بهذا الاقتراح انطلاقا من واجب شرعي بعدم تهميش دور المرأة وإكبارا لدورها وقيمتها في المجتمع.

وأوضح أنه بمراجعة القانون الذي كان يعطي حق التأمين الصحي للمتقاعدين تنبه إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن القانون أعطى الحق لوزير الصحة في إضافة شرائح أخرى إلى التأمين الصحي.

من جانب آخر، انتقد المناور انتقد تعامل الهيئة العامة للإعاقة مع طلب إحدى المواطنات منحها ترخيصاً لإنشاء مدرسة لذوي الإعاقة رغم استيفاء الشروط كافة بحجة أن المدرسة ستقام في منطقة سكنية.

ولفت إلى أنه في المقابل فإن هناك مركزاً معروفاً ومشهوراً لا يملك ترخيصا والقائمين عليه ليسوا مهيئين ولا هم من أهل الاختصاص، وتمت إقامة المركز في جهة مخالفة قانونيا.

وأشار إلى أن هذا المركز يحصل دعم من الدولة بمبلغ 7 آلاف دينار عن كل طالب ناهيك عن المبالغ التي يدفعها أولياء الأمور.

وقال المناور إنه تواصل مع وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري بخصوص هذا الموضوع وتلقى وعدا باتخاذ إجراءات حيال التجاوزات التي حدثت داخل المركز. (ع.إ)