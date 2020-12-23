«الوطني للثقافة»: تمديد معرض الكتاب الافتراضي إلى الأعياد الوطنية فبراير المقبل

أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل اليوم الأربعاء تمديد مدة معرض الكويت الافتراضي للكتاب لمدة شهرين إضافيين وذلك حتى الأعياد الوطنية في فبراير 2021.وقال العبدالجليل في تصريح صحفي ان هذا التمديد يأتي لاستمرار المعرض حتى تاريخ الأعياد الوطنية القادمة التي يوليها المجلس أهمية كبيرة قبل سيطرة جائحة كورونا على الحياة العامة من خلال الأنشطة الفنية والاحتفالية وللتأكيد على استمرار المجلس بتقديم خدماته للجمهور وسط الظروف التي يمر بها العالم.وأضاف أن القرار يأتي أيضا لاستمرار تقديم طلبات دور النشر والمكتبات للاشتراك في المعرض حيث وصل عددها حاليا إلى 60 دارا ومكتبة بعناوين فاق عددها 6 آلاف عنوان لافتا إلى كثافة إرتياد القراء والمتصفحين لموقع المعرض بما يفوق 1000 شخص يوميا وبمعدلات شراء وصلت إلى أكثر من 70 إصدار وبمبالغ تفوق ال1000 دينار يوميا.وأكد حرص المجلس وتقديره لرغبة الجمهور وتوقه للقراءة واقتناء الكتب لافتا إلى أنه سيسعى بموجب ذلك إلى استمرار النسخة الإلكترونية مع معرض الكتاب التقليدي السنوي في السنوات القادمة لاستمرار ثقافة الفضاء الإلكتروني في تقديم الخدمات الثقافية المتنوعة من بينها المحاضرات والمعارض الفنية التشكيلية.يذكر أن معرض الكويت الافتراضي للكتاب قد بدأ أنشطته في 29 نوفمبر الماضي.