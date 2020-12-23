انتصار “خجول” للأهلي في بداية مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي

حقق الأهلي المصري فوزا “خجولا” على بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي حقق لقبها قبل أسابيع.

وانتصر الأهلي على مضيفه سونيديب، بطل النيجر، 1-صفر، الأربعاء، على ملعب “جنرال سيني كونتش” بالعاصمة نيامي، وذلك في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ويدين الأهلي بفوزه الى المالي أليو ديينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الأهلي في القاهرة يوم السادس من يناير المقبل.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيا، وبدا واضحا تأثر لاعبي الفريقين بسوء ارضية الملعب، فغابت الفاعلية الهجومية وانعدمت الخطورة على المرميين لعدم اكتمال الهجمات وتعددت التمريرات الخاطئة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 33 حين سجل الأهلي هدفه الوحيد من عرضية فشل دفاع سونيديب في التعامل معها، فسدد ديينغ الكرة قوية في الزاوية اليمنى.

وبالرغم من الانتصار المتواضع لبطل أفريقيا، إلا أنه وضع قدما في الدور المقبل، حيث يكفيه التعادل فقط على أرضه في موقعة الإياب.

وانتصر الأهلي على مضيفه سونيديب، بطل النيجر، 1-صفر، الأربعاء، على ملعب “جنرال سيني كونتش” بالعاصمة نيامي، وذلك في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ويدين الأهلي بفوزه الى المالي أليو ديينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الأهلي في القاهرة يوم السادس من يناير المقبل.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيا، وبدا واضحا تأثر لاعبي الفريقين بسوء ارضية الملعب، فغابت الفاعلية الهجومية وانعدمت الخطورة على المرميين لعدم اكتمال الهجمات وتعددت التمريرات الخاطئة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 33 حين سجل الأهلي هدفه الوحيد من عرضية فشل دفاع سونيديب في التعامل معها، فسدد ديينغ الكرة قوية في الزاوية اليمنى.

وبالرغم من الانتصار المتواضع لبطل أفريقيا، إلا أنه وضع قدما في الدور المقبل، حيث يكفيه التعادل فقط على أرضه في موقعة الإياب.