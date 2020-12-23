تصميم كلية الهندسة بمدينة صباح السالم الجامعية يفوز بجائزة الجمعية الأميركية للمعماريين

أعلن البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت فوز تصميم مشروع كلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية بالجائزة الشرفية للجمعية الأمريكية للمعماريين.وقال البرنامج في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن تصميم الكلية فاز بالجائزة الشرفية للجمعية الأمريكية للمعماريين ضمن فئة التصاميم المعمارية المنجزة إنشائيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2020.ووفق البيان أشادت لجنة تحكيم الجوائز في تقييمها للمعايير المرجحة لترشيح فوز المشروع بالتصميم الخارجي المبتكر لهذا الصرح الضخم ومدى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة فضلا عن التوظيف الموفق للمواد المستخدمة في التكسية الخارجية كحجر التيراكوتا والحوائط الزجاجية.وأثنت اللجنة على تميز تصميم المشروع في القدرة على التحكم والتعامل مع الظروف المناخية الحارة للمنطقة وأشعة الشمس المكثفة دون أن تؤثر هذه العوامل سلبا على الأجواء الداخلية للمبنى.وأفادت اللجنة بأن مشروع الكلية استغل عنصر الإضاءة الطبيعية الذي تتدفق عبر الأسقف الزجاجية الى بهو المبنى وردهاته مما يساهم في خلق أجواء طبيعية وصحية بنفس الوقت إلى جانب إتاحة هذه المنشأة التعليمية لمساحات مشتركة تسمح بالتواصل الفعال بين طلبة ومرتادي الكلية. وأضافت في تقييمها أن الجسور التي تربط بعض مت المبنى الداخلية أدت دورا مميزا في خلق وزيادة التفاعل والتواصل بين أسرةالكلية بينما كان البهو المفتوح على المساحات الواسعة في أرجاء المبنى الذي يسهم بتوفير مناخ ملائم للأنشطة الاجتماعية والتعليمية من أهم الأمور التي دعت اللجنة لاختيار مشروع كلية الهندسة والبترول للجائزة المذكورة.يذكر أن لجنة التحكيم لجائزة الجمعية الأمريكية للمعماريين منحت فريق تصميم حرم الكلية الجائزة الشرفية عن فئة التصاميم المعماريةالتي تم إنجازها على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2020 خلال الإعلان الذي تم في مؤتمر إلكتروني يوم الاحد الماضي.