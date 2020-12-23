جامعة الكويت تنظم فعالية الملصق العلمي للعام الأكاديمي 2020/2021 مارس المقبل





أعلنت جامعة الكويت ممثلة بمكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات بقطاع الابحاث عن تنظيم فعالية الملصق العلمي للعام الاكاديمي 2020/2021 إلكترونيا وذلك في شهر مارس 2021.وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن فعاليات الملصق العلمي تقام للكليات الانسانية والكليات العلمية والباحثين من معهد الكويت للابحاث العلمية.وأوضحت أن فعالية هذا العام ستكون إلكترونيا وذلك عبر عرض الملصقات العلمية من خلال رابط إلكتروني موحد داعية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وطلبة الدراسات العليا للمشاركة في فعالية يوم الملصق العلمي.وأكدت على ضرورة تعبئة استمارة المشاركة وإرسالها لقطاع الابحاث عن طريق الموقع الالكتروني مشيرة إلى أن قطاع الابحاث بدأ في استقبال الابحاث وطلبات المشاركة مع العلم أنه سيتم تشكيل لجنة لتقييم المشاركات.وبينت أن اللجنة ستمنح جوائز مالية تشجيعية للباحثين الحائزين على المراكز الثلاثة الاولى للفئات التالية: 1- أعضاء هيئة التدريس 2- الهيئة الاكاديمية المساندة 3- فئة طلبة الدراسات العليا.وأضافت أنه سيتم منح شهادات تقدير للباحثين الحائزين على المراكز الثلاثة الاولى لكل فئة كما سيتم نشر اسماء الفائزين من الفئات المشاركة في المسابقة وملخصات أبحاثهم على الموقع الالكتروني لقطاع الابحاث في جامعة الكويت.