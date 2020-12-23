رئيس الأركان يبحث مع رئيس أركان القوات الإيطالية التعاون المشترك





بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح اليوم الاربعاء مع رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية إيطاليا الصديقة الفريق الركن انزو فيتشارلي والوفد المرافق له التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر والملحق العسكري الإيطالي العقيد طيار فيتو كراكاس وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.