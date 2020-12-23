محليات

سفارة الكويت في جاكرتا تهيب بضرورة الالتزام بالإجراءات بعد قرار تعليق الطيران

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أهابت سفارة دولة الكويت في جاكرتا اليوم الاربعاء بالمواطنين الموجودين في الاراضي الاندونيسية ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات المحلية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وما نتج عنه من تحور لهذا الفيروس.وقالت السفارة في بيان إن ذلك يأتي بعد قرار السلطات الكويتية المختصة القاضي بتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير المقبل.ودعت السفارة المواطنين الكرام في حالة طلب المساعدة إلى التواصل معها على الأرقام التالية: 006281513252597 006281281813758 006281515151511.

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