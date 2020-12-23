محليات

سفارة الكويت لدى بلجيكا تدعو مواطنيها الى التواصل معها

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اهابت سفارة دولة الكويت في بروكسل اليوم الاربعاء بالمواطنين الموجودين على الاراضي البلجيكية بضرورة التقيد والإلتزام بقرارات وتعليمات السلطات المحلية بما يخص الإجراءات الإحترازات الصحية لجائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).وقالت السفارة في بيان انه جاء ذلك بناء على قرار السلطات الكويتية المختصة القاضي بتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير المقبل.ودعت السفارة المواطنين في حالة طلب المساعدة أو أية إستفسارات التواصل معها على الارقام التالية: 0032026477950 00320477775801.

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