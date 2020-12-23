سفارتنا لدى هنغاريا تدعو المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة

دعت سفارة دولة الكويت لدى هنغاريا اليوم الاربعاء المواطنين المتواجدين في هنغاريا الى التواصل معها في حال طلب المساعدة وذلك نظرا لقرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي حتى نهاية يوم الجمعة الاول من ينايرالمقبل.ودعت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية ( ) المواطنين التواصل معها في حال طلب المساعدة على الرقم ( 0036308980000).كما اكدت اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات الصحية والخاصة بمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) .