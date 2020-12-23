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سمو الأمير يتلقى اتصالا من الأمير تركي بن محمد للتعزية بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من اخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللاسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهھم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل ان لا يريه مكروها بعزيز.

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