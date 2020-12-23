سمو الأمير يتلقى برقيات تعزية من حكام الإمارات

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من اخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى سموه حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية مماثلتين من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومن سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما اعربوا عنه سموهم من خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى تعالى ان لا يريهم مكروها بعزيز. الشارقةكما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من اخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى سموه حفظه الله ورعاه برقيتي تعزية مماثلتين من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ومن سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما اعربوا عنه سموهم من خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى تعالى ان لا يريهم مكروها بعزيز.رأس الخيمةوتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من اخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى سموه حفظه الله ورعاه برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما اعربا عنه سموهما من خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى تعالى ان لا يريهما مكروها بعزيز.أم القيوينكما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى سموه حفظه الله ورعاه برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي العهد أم القيوين.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما اعربا عنه سموهما من خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى تعالى ان لا يريهما مكروها بعزيز.حاكم الفجيرةوتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من اخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى سموه حفظه الله ورعاه برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي العهد الفجيرة.وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما اعربا عنه سموهما من خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى تعالى ان لا يريهما مكروها بعزيز.