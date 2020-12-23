سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الأمير تركي بن محمد للتعزية بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد





تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.اعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وقد عبر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل أن لا يريه مكروها بعزيز.