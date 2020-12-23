صاحب السمو يستقبل عددا من الوزراء السابقين

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الدكتور فهد محمد العفاسي ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة السابق الدكتور خالد علي الفاضل ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق مريم عقيل العقيل ووزير التربية ووزير التعليم العالي السابق الدكتور سعود هلال الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق وليد خليفة الجاسم ووزير المالية السابق براك علي الشيتان.هذا وقد أشاد سموه رعاه الله بأدائهم لمسؤولياتهھم بكل إخلاص وتفان معربا سموه عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم وذلك خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.