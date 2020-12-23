مهلهل المضف: تقدمت بأسئلة برلمانية بشأن برنامج عمل الحكومة ومعايير اختيار الوزراء

23 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب مهلهل المضف عن تقديمه حزمة من الأسئلة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تتعلق ببرنامج عمل الحكومة والجدول الزمني لتنفيذه.

وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الأسئلة تضمنت معايير وأسس اختيار الوزراء مع تزويده بصور من شهاداتهم الدراسية والسيرة الذاتية لكل منهم ايضاً، والأسس التي يستند إليها مجلس الوزراء في مشاركته باختيار رئيس مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس.

وأوضح المضف انه استفسرأيضا عن بيان مجلس الوزراء بشأن الارتياح من جلسة الافتتاح، مع ما صاحبها من أحداث وتصرفات صدرت من الجمهور الموجود في القاعة .

وأعرب المضف عن أمله بتعاون سمو رئيس الوزراء والإجابة عن هذه الأسئلة بشكل جدي وحقيقي وواضح ، مشددا على أن الإجابة عن أسئلة النواب من الجوانب المهمة المحددة لمدى تعاون الحكومة مع المجلس.(إع)(أ.غ)