وزارة “الشباب” توقع مذكرة تعاون مع وزارتي “الشؤون” و”التربية” لتنفيذ مشروع “ملاعبنا”





وقعت وزارة الدولة لشؤون الشباب اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية وذلك حول تنفيذ مشروع (ملاعبنا) إحدى مشاريع الخطة الإنمائية للدولة.وقال وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع في بيان صحفي إن المذكرة تضمنت تنسيق آليات التعاون بين هذه الجهات والاستغلال الأمثل للمرافق التابعة لها خصوصا مدارس وزارة التربية لتنفيذ المشروع بعد سماح الجهات الصحية لإطلاقه ضمن المرحلة الخامسة.وأضاف الربيع أن المشروع سيمكن الشباب الكويتي من حجز الملاعب التابعة للمدارس التي تحددها وزارة التربية بعد انتهاء الدوام الرسمي وفق آليات متفق عليها ضمن المذكرة من خلال برنامج ممكن تحميله على الأجهزة الذكية بمبلغ رمزي ولوقت محدد.وأكد أن توجيهات وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري كانت واضحة منذ توليه اليوم الأول للوزارة على ضرورة بذل الجهود والتنسيق مع جميع الجهات لتنفيذ مشاريع خطة التنمية ذات الصلة في الشباب باعتبارهم مصدر الثروة الحقيقي للدولة.وأثنى على تعاون وزارتي (الشؤون) و(التربية) بهذا الخصوص لدعم الشباب وتمكينه بكل السبل والامكانيات امتثالا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل قراراته ذات الصلة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون لدعم الشباب باعتباره أحد مقومات خطة التنمية (كويت جديدة 2035).وأشاد الربيع بالجمعيات التعاونية التي أظهرت رغبة كبيرة في تنفيذ المشروع ودعمه إذ يعتبر العمل التعاوني ركيزة أساسية في هذا المشروع من خلال الدعم اللوجستي والإداري والفني ونحو ذلك من مسائل يؤكد فيه الدور المحوري للجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع وتمكين الشباب.وحضر توقيع المذكرة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ووكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل مقصيد ووكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع.