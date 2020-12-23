وزير الإعلام: هيئة الزراعة من أهم أجهزة الدولة لدعمها الثروة الحيوانية والسمكية

– هدفنا الإنجاز وتطوير أداء العمل وتهيئة الكوادر الوطنية لخدمة العمل قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عبدالرحمن المطيري اليوم الاربعاء ان هيئة الزراعة من أهم الأجهزة الحيوية بالدولة لقيامها بدعم وتعزيز الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في البلاد بما يعزز الأمن الغذائي.جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة عقب جولة تفقدية قام بها الوزير في قطاعات الهيئة التقى خلالها بمديرها العام الشيخ محمد يوسف الصباح ونواب مجلس الإدارة وناقش معهم أحدث التطورات الخاصة بالهيئة وطبيعة سير العمل.واكد المطيري أن أهم أولوياته بالنسبة للهيئة هو الإنجاز وتطوير أداء العمل وتهيئة الكوادر الوطنية لخدمة العمل من خلال تمكينها من اكتساب الخبرات الضرورية وتحفيز العاملين ودعم المجتهدين منهم.واشار إلى أنه على الجميع العمل من أجل خدمة الوطن والمواطن وتقديم أجود مستوى من الخدمة والسعي من أجل تحقيق التنمية والحفاظ علي موارد الوطن ومقدراته معربا عن أمله في تطوير أداء العمل بالهيئة وان تتكلل جهود ومساعي العاملين فيها بالنجاح بما يخدم تطور وازدهار الوطن.وكان الوزير المطيري التقى بموظفي الهيئة واستمع إلى آرائهم حول تطوير منظومة العمل إضافة إلى مناقشة بعض المشكلات التي تواجههم وحثهم على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجماعي في الهيئة وفق القوانين واللوائح المعمول بها من أجل حل هذه المشكلات وتذليل كل العقبات التي تواجه قطاع العاملين.