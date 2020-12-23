وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» غداً.. وتستمر لمدة عام كامل

أعلن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح اليوم عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا غدا الخميس، مشيرا الى أن المرحلة الأولى ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى.وذكر الشيخ باسل الصباح خلال جولة تفقدية على مركز التطعيم بأرض المعارض صالة 5 برفقة عدد من قيادات الوزارة، إلى أن الدفعات من لقاح كورونا ستصل على فترات شهرياً، لافتا أن حملة التطعيم باللقاح ستستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم جميع سكان الكويت.وقال وزير الصحة إننا نأمل الوصول إلى القضاء على هذا الوباء بشكل حقيقي، منبهاً إلى ضرورة عدم الاعتماد على أرقام الإصابات فقط والتهاون في تطبيق الاشتراطات عند ملاحظة انخفاضها.وشدد على أن الاحتفال الحقيقي هو بتحقيق المناعة المجتمعية التي لن تتحقق إلا عن طريق الطعوم.ووصلت الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فجر اليوم.