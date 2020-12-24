رياضة

أسطورة ليفربول: على صلاح أن يكره ريال مدريد

منذ 37 دقيقة
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أكد أسطورة نادي ليفربول، جون ألدريج، الأربعاء، أن اهتمام أندية مثل ريال مدريد وغيره بمحمد صلاح يعد أمرا طبيعيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن على المصري أن يكره ريال مدريد بدلا من الاهتمام به.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” عن النجم المعتزل قوله: “لو كنت بمستوى محمد صلاح لا بد أن يرتبط اسمك ببرشلونة وريال مدريد، هكذا هي كرة القدم”.

وأوضح “بشكل شخصي لو كنت مكانه ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وطريقة تعامل سيرخيو راموس معي كنت لأكره ريال مدريد، لكني كنت سأريد الرحيل عن ليفربول”.

وتابع: “يملك ليفربول الثلاثي الأفضل في العالم بخط الهجوم، دون التطرق لبقية الأسماء في الأندية الأخرى، لن أستبدل صلاح أو ماني أو فيرمينو بأي لاعب آخر”.

يذكر أن صلاح أثار التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن فريقه ليفربول، بعد الحوار المطول الذي أجراه مؤخرا مع صحيفة “آس” الإسبانية.

وقال صلاح: “ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل”.

ويرتبط محمد صلاح (28 عاما)، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بعقد مع ليفربول، حتى نهاية يونيو 2023.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” عن النجم المعتزل قوله: “لو كنت بمستوى محمد صلاح لا بد أن يرتبط اسمك ببرشلونة وريال مدريد، هكذا هي كرة القدم”.

وأوضح “بشكل شخصي لو كنت مكانه ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وطريقة تعامل سيرخيو راموس معي كنت لأكره ريال مدريد، لكني كنت سأريد الرحيل عن ليفربول”.

وتابع: “يملك ليفربول الثلاثي الأفضل في العالم بخط الهجوم، دون التطرق لبقية الأسماء في الأندية الأخرى، لن أستبدل صلاح أو ماني أو فيرمينو بأي لاعب آخر”.

يذكر أن صلاح أثار التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن فريقه ليفربول، بعد الحوار المطول الذي أجراه مؤخرا مع صحيفة “آس” الإسبانية.

وقال صلاح: “ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل”.

ويرتبط محمد صلاح (28 عاما)، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بعقد مع ليفربول، حتى نهاية يونيو 2023.

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