“الصحة”: شفاء 304 أشخاص من كورونا.. وإجمالي المتعافين 144898





أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149017 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 926 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3193 حالة.وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 3565 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1235842 فحصا.وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 304 أشخاص في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144898 حالة.