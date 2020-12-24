الوزير المدلج يشيد بدور وجهود الهيئة العامة للبيئة

أعرب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج عن اعتزازه الكبير بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للبيئة في التوعية للمحافظة على البيئة من أجل خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض الكويت.وأشاد خلال زيارته للهيئة العامة للبيئة بدور الهيئة وبالجهود والخدمات التي تقدمها في سبيل المحافظة على البيئة بجميع مجالاتها.وكانت الهيئة العامة للبيئة استقبلت وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج، وكان في استقباله مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد، ونائب المدير العام لقطاع الشئون الفنية د. عبدالله الزيدان ونائب المدير العام لقطاع شئون الرقابة البيئية م. سميره الكندري ونائب المدير العام لقطاع الشئون الإدارية والمالية والتطوير الاداري جوهر الصالح.وقالت الهيئة في بيان لها، إن الجولة التفقدية تخللها زيارة لإدارة البيانات البيئية واطلع على نظام معلومات الرقابة البيئي المعني بتوفير المعلومات البيئية، إضافة إلى زيارة المختبرات التحليلية للهيئة حيث اطلع على آلية العمل فيها ثم إلى ادارة الالتزام البيئي المعنية بالخلافات البيئية وطرق دفع المخالفات والتعامل معها.