انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»

دشن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ليكون أول من يتلقى اللقاح.وأكد الخالد في كلمة عقب وصوله الى مركز التطعيم في أرض المعارض بأن لقاح فايزر آمن ومعتمد من الجهات الدولية، لافتا الى أن من تلقوا اللقاح حول العالم بلغ عددهم مليوني ومائة الف شخص، مشيرا الى أن العالم أجمع يمر بمراحل متعددة وكبيرة بسبب كورونا ، قائلا : اللقاح هو الحل الأسلم.ودعا الله عز وجل أن يزيل الوباء عن الكويت والعالم بأسرع وقت، داعيا الجميع الى الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى نعود للحياة الطبيعية.من جانبه، قال وزير الصحة باسل الصباح صباح اليوم: بدأنا الآن حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد_19 ونسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء، مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء.وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية هلال الساير والنائب حمد الهرشاني جرعة التطعيم ضد كورونا.