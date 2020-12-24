محليات

بلدية «الأحمدي»: ازالة 65 مخيما ربيعيا مخالفا جنوبي البلاد

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اعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم الخميس قيام الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بإزالة 65 مخيما ربيعيا مخالفا جنوبي البلاد.وقال مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي في بيان صحفي ان المخيمات التي تم ازالتها مخالفة لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي تجنبا لانتشار وباء كورونا فضلا عن قيام اصحاب المخيمات بعمل سواتر ترابية من شأنها الاضرار بالبيئة.وأكد ان فريق الازالة لن يتهاون في إزالة اي مخيم مخالف يتم إقامته بمخالفته قرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي.

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