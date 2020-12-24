سفارة الكويت بفرنسا تدعو رعاياها إلى التواصل معها في حال الطوارئ





عت سفارة دولة الكويت بباريس اليوم الخميس رعاياها الموجودين في مختلف المدن والمناطق الفرنسية إلى التواصل معها في حال طلب المساعدة أو طارئ بسبب التطورات الأخيرة الخاصة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وقالت السفارة في بيان إنه في ضوء قرار السلطات الكويتية المختصة القاضي بتعليق رحلات الطيران التجاري من والى مطار الكويت الدولي فإنها تدعو المواطنين الذين يحتاجون إلى أي مساعدة إلى التواصل معها على الرقمين التاليين 0033147235425 0033670673834 وشدد السفارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والارشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية الفرنسية بشأن التطورات الخاصة بجائحة (كورونا).