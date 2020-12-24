محليات

سفارتنا بالصين تدعو مواطنيها إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

منذ 51 دقيقة
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دعت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية اليوم الخميس المواطنين الكويتيين المتواجدين في كافة أنحاء الصين إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والصحية والصادرة عن الجهات الرسمية الصينية والخاصة بمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19).وقالت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية () ان ذلك جاء بناء على قرار السلطات الكويتية بتعليق رحلات الطيران التجاري من مطار الكويت الدولي واليه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 من ديسمبر الجاري وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير المقبل.ودعت السفارة المواطنين الراغبين بطلب المساعدة الى التواصل مع السفارة في بكين والقنصليات العامة الكويتية في (هونغ كونغ) و(شنغهاي) و(كوانزو) على الهواتف المخصصة التالية : طوارئ السفارة في العاصمة بكين ( 008615011111537 ) طوارئ شنغهاي (008616621771561) طوارئ كوانزو (00862038078070 ) (008613544449630) طوارئ هونغ كونغ ( 0085298211669 ).

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