سمو الأمير يبعث برقية تقدير لسمو رئيس الوزراء بمناسبة تدشينه حملة التطعيم ضد كورونا





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تقدير إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على تدشينه حملة التطعيم ضد كورونا (كوفيد 19) وتلقي سمو رئيس مجلس الوزراء الجرعة الأولى من لقاح (فايزر) وذلك إيذانا ببدء الحملة الوطنية للتطعيم مثمنا لسموه هذه البادرة الوطنية العالية والتي سيكون لها الأثر الكبير في تشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي هذا اللقاح بعد أن أصبح معتمدا من الجهات الدولية.شاكرا ومقدرا سموه رعاه الله اللجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلوها والتي هيأت انطلاق حملة التطعيم سائلا الباري جل وعلا لها كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة والمرجوة لتطعيم الجميع ومبتهلا إليه أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء وأن يحفظ الوطن العزيز من كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تقدير إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على تدشينه حملة التطعيم ضد كورونا (كوفيد 19) وتلقي سمو رئيس مجلس الوزراء الجرعة الأولى من لقاح (فايزر) وذلك إيذانا ببدء الحملة الوطنية للتطعيم. شاكرا ومقدرا سموه حفظه الله اللجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلوها والتي هيأت انطلاق حملة التطعيم.